Im Restaurant „Zum Alten Engel“ in der Mühlturmstraße gibt es Veränderungen. Ende Januar ist der Vertrag mit der bisherigen Pächterin Nicole Weigold ausgelaufen. Anfang März soll im Traditionsrestaurant wieder Betrieb herrschen – zunächst in der Bar.

Im Juli vergangenen Jahres hatte Weigold den Betrieb in der Mühlturmstraße übernommen. Zuvor war sie für das Restaurant „Noche Mediterranea“ im damaligen Lindner Hotel & Spa Binshof zuständig.

Zu den Gründen, warum der ausgelaufene Pachtvertrag nicht verlängert wurde, wollten sich auf Anfrage weder sie noch Verpächter Paul Phillipp Schaefer äußern, der auch Inhaber des angrenzenden Hotels „Goldener Engel“ ist. Zum Alten Engel gehören eine Bar und ein Restaurant. Wie es mit dem Restaurant weitergeht, sei vorerst offen, doch für die zugehörige Bar gebe es bereits eine Nachfolge, so Schaefer. Ab März übernimmt die Speyerer Firma Schorlekönig den Barbetrieb in der Traditionsgaststätte. Wann es genau losgeht, „ist abhängig von der Konzession“, sagt Schäfer. Aktuell steckt die Firma mitten in den Vorbereitungen und sei dabei, einzuräumen.

Eine Weinbar

Bisher haben sich die Schorlekönig-Unternehmer hauptsächlich mit mobiler Gastronomie und als Event-Anbieter – unter anderem beim Altstadtfest – einen Namen gemacht. Aber man habe schon länger überlegt, eine feste Bar zu übernehmen, heißt es von der Firma. Die Genehmigungen für den Barbetrieb seien beantragt. Geplant ist demnach, eine Weinbar in der Mühlturmstraße zu eröffnen. Geöffnet sein soll sie, sobald die Konzession vorliegt, nach Firmenangaben mittwochs bis samstags jeweils von 16 Uhr bis Mitternacht. Das Konzept soll dem einer Pop-up-Bar folgen. Pop-up bedeutet übersetzt etwa „schnell auftauchen“. Pop-up-Bars oder auch Restaurants und Cafés sind ein Trend, der besonders in Großstädten beliebt ist und meistens kurzfristig entstehende Unternehmungen beschreibt.

Nicole Weigold kündigt unterdessen an, Anfang März das „Gasthaus zum Halbmond“ in der Nikolausgasse zu übernehmen. Dort wolle die gelernte Restaurantfachfrau das gleiche Konzept anbieten, wie im „Noche Mediterranea“, das spanisch ausgerichtet war.