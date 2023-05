Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 14. Juli 1291 kam König Rudolf von Habsburg, aus Germersheim kommend und von Siechtum gezeichnet, in der Domstadt ein. Am folgenden Tag, am 15. Juli 1291, starb er in Speyer. Als einziger der im Dom bestatteten Monarchen ist er auch hier aus dem Leben geschieden.

Von den in der Grablege im Speyerer Dom bestatteten Herrschern ist nur ein einziger auch in Speyer gestorben – und das mit Absicht, denn in (damals) hohen Alters Mühen ritt der 1218 geborene König