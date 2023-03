Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der seit Jahrzehnten in Speyer lebende Autor, Musiker und Performer Peter Welke feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der aus Gleiwitz stammende Welke war unter anderem viele Jahre Leiter des Literarischen Vereins der Pfalz.

Am 17. Februar 1952 wurde Peter Welke in Gleiwitz in Oberschlesien (dem heutigen Gliwice in Polen) geboren. Nicht weit entfernt liegt die Stadt Tarnowitz (heute Tarnowskie Góry). Diese ist der Geburtsort