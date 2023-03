Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 15. April wäre Clemens Jöckle, Kunsthistoriker, Publizist und Kurator, 70 Jahre alt geworden. 2012 erlitt er beim Aufbau einer Ausstellung in seiner Wahl-Heimat Speyer einen Schlaganfall, an dessen Folgen er am 2. Juni 2014 gestorben ist. Die kulturell interessierten Bürger – nicht nur in Speyer, sondern in der ganzen Pfalz – verdanken ihm viel.

Jöckle wurde in Wasserlos in Unterfranken geboren. Sein Werdegang war anfangs holprig. Das Studium der Theologie gab er auf und die Promotion in Kunstgeschichte an der Universität Mainz