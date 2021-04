Die in Ravenna, der italienischen Partnerstadt von Speyer, gegründete Accademia Bizantina gehört zu den führenden Barockorchestern der Welt. Seit 1989 gehört ihr der Cembalist Ottavio Dantone an. Seit 1996 ist der Leiter des Ensembles. Der Musiker wird am 9. Oktober 60 Jahre alt.

Georg Friedrich Händels berühmtestes Stück für Cembalo sind die Variationen über „Der harmonische Grobschmied“. Die erste Garde der Pianisten wie Rachmaninow oder Walter Gieseking hatten sie im Repertoire, doch am besten spielt sie der italienische Cembalist Ottavio Dantone, der am 9. Oktober seinen 60. Geburtstag feiert. Unglaublich beschwingt und dabei ganz locker, aber sehr rhythmisch und leuchtend transparent spielt er Stück, natürlich prickelnd virtuos. Doch nicht nur an den Manualen des Cembalos, sondern auch als Dirigent gehört er heute weltweit zur ersten Garde der Interpreten im Bereich der Alten Musik.

Heimspiel mit Händel

Seit über 30 Jahren ist er Mitglied des Ensembles Accademia Bizantina aus Ravenna, der Partnerstadt von Speyer. Seit 1996 leitet er es und führt es zu Konzerten rund um den Globus. Ein besonders wichtiges war aber in diesem Jahr am 24. Juni ein Heimspiel beim Ravenna Festival mit Händels „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“, der wohl ersten Aufführung eines solchen Werks in Europa nach dem Lockdown. Das jüngste Gastspiel in Deutschland liegt zehn Tage zurück. In der Hamburger Laeiszhalle erklangen in knapp 90 Minuten die meisten Arien aus Vivaldis Oper „Il Tamerlano“. Die geplante Gesamtaufführung war im Moment nicht möglich.

Neue Opernaufnahmen

Händel und Vivaldi, das sind Schwerpunkte im Repertoire der Accademia Bizantina und von Ottavio Dantone. Eine stattliche Anzahl von Opern, geistlicher Musik und Instrumentalwerken des „Roten Priesters“ aus Venedig haben die Musiker aus Ravenna zur verdienstvollen Vivaldi-Edition des Labels Naive beigesteuert, zuletzt „Il Giustino“ und brandneu „ll Tamerlano“. Aber auch von Werken des Meisters aus Halle gibt es viele Einspielungen, so einen neuen „Rinaldo“ beim neuen eigenen Label HDBSonus.

Auch mit dem schon mehrfach in Speyer aufgetretenen Countertenor Andreas Scholl hat Ottavio Dantone mit der Accademia Bizantina Werke von Händel aufgenommen - und es gibt auch eine schöne CD mit den Orgelkonzerten op. 4. Ich erinnere mich auch gut an einen „Messiah“ 2007 in der Marktkirche in Halle, der ebenso elektrisierend im Charakter wie originell in der Anlage war.

Spannend und überraschend

Ottavio Dantone steht eben für ein in jeglicher Hinsicht spannendes Musizieren, das hochlebendig und reich an überraschenden, aber schlüssigen Wendungen ist. In bester barocker Manier ist er ein Meister der Improvisation und effektvollen Auszierungen.

Die neu erschienene Aufnahme von Vivaldis „Il Tamerlano“ bringt diese Tugenden auf den Punkt (Naive OP 7080). Sie entstand vier Wochen vor dem Lockdown im Februar dieses Jahres in Bagnacavallo nahe Ravenna. Es ist Volume 65 der Vivaldi-Edition. Die auch als „Il Bajazet“ bekannte Oper ist ein Pasticcio (eine Pastete), also ein Werk aus bereits vorhandenen Arien, die nicht alle von Vivaldi sind. Auch solche von Hasse, Giacomelli oder dem Farinelli-Bruder Riccardo Broschi sind dabei. Deshalb bringt die Oper, deren Stoff aus Händels „Tamerlano“ bekannt ist, auch lauter Prachtstücke barocker Opernkunst. Ottavio Dantone reizt sie mit der Accademia Bizantina voll aus. Das Musizieren ist voller Feuer und Spannung, aber auch delikat und vielfarbig funkelnd in den leiseren und ruhigeren Nummern. Benutzt wird eine neue Edition, die auch bisher unbekannte Teile der Oper einbezieht.

„Agrippina“ in Amsterdam

Exzellent ist die Besetzung. Der Countertenor Filippo Mineccia ist eine Idealbesetzung für den grausamen Tamerlano, den er ebenso kunstvoll singt wie scharf zeichnet. Der Bariton Bruno Taddia gibt mit weichem Timbre den leidgeprüften Bajazet. Marina De Liso stattet den braven Andronico mit einschmeichelnden Tönen aus. Die Arien der Damen Asteria und Irene werden von Delphine Galou, der Gattin des Dirigenten, und Sophie Rennert kongenial gesungen. Die Contraaltistin und die Mezzosopranistin glänzen durch strahlende Zierfiguren und viel Intensität in der Affektdarstellung. Auch Arianna Venditelli als Idaspe steht für das hohe Niveau dieser brillanten Vivaldi-Einspielung aus Ravenna.

Es muss ja nicht gleich eine ganze Vivaldi-Oper sein, aber ein Auftritt der Accademia Bizantina unter Ottavio Dantone in der Partnerstadt Speyer wäre schon mal schön, in Schwetzingen bei den Festspielen waren sie wenigstens schon mal.

Zum Glück können Ottavio Dantone und die Accademia Bizantina wieder live auftreten. Am 9. Oktober ist ein Kammerkonzert mit Sonaten von Corelli in Genf terminiert, vom 14. bis 29. Januar folgen dann mehrere Aufführungen von Händels Oper „Agrippina“ an der Niederländischen Nationaloper in Amsterdam mit der Accademia Bizantina unter Ottavio Dantone in der schon in München und London gezeigten Inszenierung von Barrie Kosky.

