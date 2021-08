Am 1. August ist der 475. Gedenk- und Todestag des Heiligen Petrus Faber. Der bedeutende Jesuit wirkte 1542/42 in Speyer als Seelsorger und Exerzitienleiter und begann hier sein geistliches Tagebuch.

Dieses Jahr gedenkt die katholische Kirche des 475. Todestages des Heiligen Petrus Faber, der als erster Jesuit in Deutschland wirkte und 1546 in Rom starb. Gemeinsam mit Ignatius von Loyola und Franz Xaver zählt er zu den Gründungsvätern des Jesuitenordens. 1540 nahm er teil an Gesandtschaften des Geschäftsträgers von Kaiser Karl V. nach Spanien und Deutschland, wo er 1540 und 1541 an den Religionsgesprächen mit den Protestanten im Bischofshof in Worms und im damaligen Herzogshof in Regensburg teilnahm.In Speyer wirkte er als Seelsorger und Exerzitienleiter in den Jahren 1541 und 1542 und fing hier eines seiner einflussreichsten Werke die „Memoriale“ an. Dabei handelt es sich um Fabers geistliches Tagebuch, welches seine Eindrücke und Arbeit als Seelsorger festhält. Sein Wirken hatte offenbar großen Einfluss auf die Menschen in Speyer und der Umgebung. In einem Bericht der Pfarrer an den Bischof heißt es, dass im Jahr 1542 mehr Menschen ihre kirchlichen Pflichten erfüllten, als in den Jahren zuvor.

Eindrücke vom Patronatsfest

Im Dom feierte er das Kirchenjahr mit. In Speyer hat er am 15. Juni damit begonnen, mit dem „Memoriale“ eine Art geistliches Tagebuch zu führen. In einem Eintrag vom 7. August 1542 beschreibt er seine Eindrücke am Vorabend des Speyerer Patronatsfestes: „Bei der ersten Vesper von Mariä Himmelfahrt fand ich im Liebfrauendom von Speyer gar viel Andacht und Geistesregung, da mir die ganzen Zeremonien und all die Lichter, die Orgel, der Gesang, die reich geschmückten Reliquien und die liturgischen Gewänder unbeschreiblich viel Andacht einflößten. In diesem Geiste lobte ich den, der die Kerzen aufgestellt und angezündet hatte, und den, der sie bestellt oder gestiftet hatte; desgleichen die Orgel, den Organisten und die Stifter und auch alle Pracht des Gottesdienstes, die ich sah, die Sänger, den Gesang und die Sängerknaben. Ferner die Reliquiare und jene, die die Reliquien gesucht oder nach der Auffindung gefasst hatten.“

Während der turbulenten Jahre der Reformation suchte Faber als Seelsorger und Exerzitienleiter mit vielen einzelnen Menschen das Gespräch und versuchte so die Kirche von innen heraus zu reformieren. Über die Seelsorge erhoffte er sich, die Menschen zu erreichen, zu berühren und zu bekehren.

Papst Franziskus war auch Ravenna

Großen Einfluss hat Fabers Vorbild und sein Wirken auch auf Papst Franziskus, der ihn am 17. Dezember 2013 heiligsprach. Wie Papst Franziskus in einem Interview mit seinem Ordensbruder Antonio Spadaro angab, schätzte er an Faber seine Sanftmütigkeit, unmittelbare Verfügbarkeit und schlichte Frömmigkeit. Faber wurde 1506 in Saint-Jean-de-Sixt in Frankreich geboren. Er wirkte zeitweise auch in Ravenna der Partnerstadt von Speyer in Italien.