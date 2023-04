Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Er war ein bedeutender, in der Zeit des Aufbaus des neugegründeten Bistums Speyer wirkungsvoller und zudem pastoral und sozial sehr engagierter Oberhirte. Am 8. März vor 225 Jahren wurde Nikolaus von Weis geboren. In seine Zeit fällt auch die Umgestaltung des Westbaus und die Ausmalung des Doms. Viele Institutionen tragen seinen Namen.

Nikolaus von Weis stammte eigentlich aus Lothringen, begann seine Laufbahn in der römisch-katholischen Kirche in Mainz und fungierte ab 1842 über 25 Jahre als Bischof der Diözese Speyer.