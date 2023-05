Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 12. Oktober vor 130 Jahren wurde die Heilige Edith Stein geboren. Die 1942 von den Nazis in Auschwitz Ermordete wurde am 11. Oktober 1998 in Rom heilig gesprochen. Ein Mitwirkender der Feier hat eine weitere Ehrung für Edith Stein entdeckt.

„Gerade diese Tage werde ich wieder sehr an Edith Stein erinnert, durfte ich doch am 11. Oktober 1998 der Heiligsprechung von Edith Stein in Rom beiwohnen. Für mich ein ganz besonderes Erlebnis“,