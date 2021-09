Auf einem heruntergekommenen früheren Kasernen- und Fabrikgelände hat er eine Technik-Sammlung von internationalem Format aufgebaut: Eberhard Layher, der Gründer des Technik-Museums Speyer. Heute, am 8. September, wäre der in Stuttgart geborene Unternehmer 100 Jahre alt geworden. Für seine Verdienste hat der 2012 verstorbene Visionär vor 20 Jahren die Ehrenplakette der Stadt Speyer bekommen.

Die Technik-Museen Sinsheim und Speyer erinnern in einer Mitteilung daran, wie der Vater des heutigen Museumspräsidenten Hermann Layher im Jahr 1989 bei der Besichtigung des ehemaligen Kasernengeländes der Franzosen und früheren Standorts der Pfalz-Flugzeugwerke das Potenzial des Areals für eine Sammlung von historischen Automobilen, Motorrädern, Lokomotiven und Flugzeugen erkannte. Zu dem Zeitpunkt blickte Eberhard Layher bereits auf erfolgreiche Jahrzehnte als Gerüstbauunternehmer im Raum Heilbronn zurück.

Mit 66 Jahren habe sich der im Zweiten Weltkrieg in Russland schwer Verwundete aus der Unternehmensleitung zurückgezogen und auf das Sammeln von historischen Fahrzeugen und anderen technischen Geräten konzentriert. Erst 1981 gegründet, war der Platz auf dem Gelände des Auto- und Technik-Museums Sinsheim bereits Ende der 80er-Jahre zu knapp geworden. Deshalb habe Layher sich in Speyer auf dem weitläufigen Gelände zwischen Dom und Flugplatz umgesehen. Der damalige Oberbürgermeister Werner Schineller (CDU) erinnert sich in einem Beitrag zum Buch „Museumsgeschichten aus den Technik Museen Sinsheim und Speyer“ daran, wie er Layher 1989 über das Grundstück führte.

„Kühne Pläne“

Anfangs skeptisch angesichts der „kühnen Pläne für einen weiteren Museumsstandort“, bemerkte das Stadtoberhaupt, dass hier „ein Mann von einem besonderen Unternehmergeist ans Werk gehen wollte, der, mit der Unterstützung seiner ebenso unermüdlichen Frau Margot, von seinem Vorhaben durch und durch überzeugt war“. Eberhard Layher kaufte das Gelände, von dem ab Juni 1990 nicht weniger als 500 Lastwagenladungen Müll und Schutt abtransportiert werden mussten. In der Liller Halle hatte gar ein Zirkus Unterschlupf gefunden und Container-weise Elefantenmist hinterlassen.

Mit Scharen von Arbeitern ist die Liller Halle binnen weniger Monate saniert worden – von neuen Fenstern und elektrischen Leitungen sowie Lampen bis hin zu neuer Farbe. Am 11. April 1991 wurde das Technik-Museum Speyer eröffnet. Damit konnte, so schreibt Schineller, „nicht nur eine beeindruckende Schau von etwa 100 historischen Automobilen, Motorrädern, Lokomotiven und Flugzeugen gezeigt werden – es wurde auch ein wichtiges städtebauliches und denkmalpflegerisches Ziel verwirklicht: der Erhalt des denkmalgeschützten Industriebaus der ,Liller Halle„“. Hinzu kamen in den folgenden Jahren viele weitere Hundert Exponate wie U-Boot U9 (1993) und Jumbo-Jet (2002) mit spektakulären Transporten, Anbauten von Foyer bis Imax-Kino sowie die Sanierung des früher Speer-, inzwischen Wilhelmsbau genannten, ebenfalls denkmalgeschützten Gebäudes; 2000 wurde es eingeweiht.

Ehrenplakette der Stadt Speyer

Als Anerkennung für seinen Wagemut und die erfolgreiche Museumsentwicklung erhielt Eberhard Layher im Jahr 2001 die Ehrenplakette der Stadt Speyer aus den Händen von OB Werner Schineller. Der langjährige Präsident des Museumsträgervereins erlebte 2008 noch die Einweihung der Raumfahrthalle für die russische Raumfähre Buran. Ein Jahr darauf starb seine Frau Margot. Eberhard Layher folgte ihr am 30. Dezember 2012 im Alter von 91 Jahren an seinem Wohnort Eibensbach im Landkreis Heilbronn nach. Sein Sohn Hermann bestimmt seitdem die Geschicke des Museums; er bewahrt und mehrt unter anderem die große Sammlung mechanischer Musikinstrumente, die seinem Vater viel bedeutete. Die Technik-Museen Sinsheim und Speyer sind mit allen Ausstellungsbereichen nach eigenen Angaben die größten Sammlungen ihrer Art in Europa.