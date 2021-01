Die Stadtverwaltung Speyer hat in den Tagen, seit die verlängerte Allgemeinverfügung gilt, kaum noch Verstöße gegen die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr festgestellt. Wie lange Speyer, Ludwigshafen, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis an der Auflage festhalten, wird frühestens Ende der Woche geklärt.

42 Personen haben die Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes seit dem 11. Januar in den dunklen Stunden kontrolliert, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Nur vier davon hätten keinen triftigen Grund vorweisen können, warum sie die eigenen vier Wände verlassen haben. Dabei habe es sich jeweils um Erstverstöße gehandelt, sodass auf sie jetzt ein Bußgeld von je 150 Euro zukomme.

In den 38 anderen Fällen sei überwiegend der Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause der – zulässige – Grund für den Aufenthalt draußen gewesen. Diese Personen hätten die geforderte Bescheinigung ihrer Arbeitgeber vorgelegt, so Verwaltungssprecherin Annika Siebert. Vier Personen seien mit ihrem Hund spazieren gegangen, zwei hätten eine Autopanne gehabt und seien somit „entschuldigt“ gewesen.

Telefonkonferenz steht an

Die Ausgangssperre war im Dezember in Kraft getreten, als Speyer ein Corona-„Hotspot“ mit Inzidenzwerten über 500 war. Inzwischen sind es unter 100, aber im Geltungszeitraum bis 31. Januar werde an der Auflage nicht gerüttelt, heißt es im Rathaus. Zuerst würden Weichenstellungen der Landesregierung abgewartet, Ende der Woche stehe eine Konferenz mit den benachbarten Gebietskörperschaften an.