Unter dem Motto „Die Stadt gehört dem Menschen“ stand eine Aktion zum internationalen „Parking Day“ des Zukunftsforums Speyer am Samstag am Altpörtel. Daran haben sich Organisationen des „Transformationsnetzwerks Speyer und Umland“ beteiligt, heißt es in einer Mitteilung.

Mit einem sogenannten „Gehzeug“, das auf eine Idee des Wiener Verkehrsplaners Hermann Knoflacher zurückgeht, hätten die Aktivisten deutlich gemacht, wie viel Platz ein durchschnittliches Sport Utility Vehicle (SUV) für sich in Anspruch nimmt, um nicht selten nur einen einzigen Menschen zu transportieren. „Das verursachte bei den Passanten vielfach ungläubiges Staunen“, beschreibt Martin Gärtner vom Zukunftsforum seine Erfahrung.

Sehr gut angelaufen sei auch die von mehreren Organisationen mitgetragenen Unterschriftenaktionen zur Stadtbegrünung gegen den Klimawandel, insbesondere die Umgestaltung des Königsplatzes und die Nachbegrünung des Berliner Platzes. „Es gab bis auf eine Ausnahme nur Zustimmung“, teilt Gärtner mit.

In den kommenden Wochen soll die Unterschriftensammlung weitergeführt werden, kündigt das Zukunftsforum an. Das Ziel sei es, etwa so viele Unterschriften zu bekommen, wie für ein Bürgerbegehren notwendig wären.