Die Stadt Speyer hat online und analog bis zum vergangenen Mittwoch darüber abstimmen lassen, wo der Wochenmarkt an Samstagen künftig seine Heimat haben soll. Vier Alternativen wurden im Vorfeld diskutiert: der alte Standort am Königsplatz, der neue am Festplatz, der wegen Corona und der damit verbundenen Auflockerung gewählt wurde, sowie die Maximilianstraße im östlichen Teil zwischen Dom und Schustergasse und der Parkplatz am Naturfreundehaus. Die Ergebnisse würden ab der Kalenderwoche 36 – also ab heute – ausgewertet, teilte die Verwaltung auf Anfrage mit.