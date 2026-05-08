Nach fast 20 Jahren stehen im Bademaxx Neuerungen an. Es wird spannend, wie groß diese ausfallen – und was sie kosten.

Das Bademaxx ist ein Erfolgsmodell. In den vergangenen Jahren vermeldete das Kombibad an der Geibstraße bei den Besucherzahlen stets neue Rekorde, auch weil Bäder im Umland ihr Angebot teilweise herunterfuhren. Dass das Bademaxx beliebt ist, heißt indes nicht, dass es sich trägt. Kommunale Schwimmbäder sind fast immer Zuschussbetriebe. Doch hat die hohe Attraktivität ihren Anteil daran, dass das Defizit vergleichsweise überschaubar ausfällt. Nach 20 Jahren Nutzungsdauer stehen bald große Investitionen an. Dabei wird spannend sein zu sehen, ob und wie sich das Bademaxx neu ausrichtet. Soll es seine Kapazität erhöhen und durch zusätzliche Attraktionen seine Anziehungskraft steigern? Auf die Gefahr hin, dass sich die Besuchermassen drängen und die Kosten sowie zwangsläufig die Eintrittspreise kräftig steigen? Oder soll es sich mit dem bisherigen Angebot bescheiden und riskieren, an Gunst der Badegäste zu verlieren und dadurch das Defizit anschwellen zu lassen? Attraktiv und preisgünstig zugleich zu sein, ist ein Kunststück, an dem das Aquadrom in Hockenheim gescheitert ist.