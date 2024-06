Für den Beibehalt und eine Aufwertung des Zugangs zur Postgalerie von der Gutenbergstraße aus plädiert in einer Pressemitteilung die Speyerer FDP. Hintergrund ist die Ankündigung des Galerie-Betreibers, diesen ab dem 19. Juni dauerhaft zu schließen, weil in dem Bereich ein Gastronomie-Betrieb einzieht. Laut FDP ist dieser barrierefreie Zugang wichtig. Er könnte sogar noch attraktiver werden, wenn er optisch stärker mit der Maximilianstraße verbunden würde. So würde auch die Gutenbergstraße aufgewertet. „Unseres Erachtens wird hier eine überaus attraktive städtebauliche Chance vertan, welche zwischen den Betreibern der Postgalerie und der Stadtverwaltung auf alle Fälle nochmals aufgegriffen werden muss“, schreibt die FDP.

Kritik kommt auch von der Speyerer CDU, die fragt, wie die Stadtverwaltung dies zulassen konnte: „Den bisher einzigen, für jedermann möglichen, barrierefreien Zugang zur Postgalerie zu schließen, zeugt von großer Distanz zu unseren Bürgern“, so Vorsitzende Sylvia Holzhäuser. Besonders betroffen seien Senioren, Familien mit Kinderwagen und Personen mit Rollatoren, deren Zugang zur Galerie eingeschränkt werde. Die CDU fordere eine dringende Überprüfung und Korrektur der Genehmigung. Öffentlich zum Vorhaben des Betreibers geäußert hat sich als weitere Gruppe die SWG: „Kein guter Plan.“ Der Galerie-Betreiber hat betont, den bisherigen Zugang als Betriebsfläche für ein neues Lokal zu benötigen.