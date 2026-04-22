Immer wieder Ärger mit dem Industriegleis: Vorige Woche ist am Bahnübergang in Speyer-Ost ein Zug bei geöffneten Schranken passiert. Wie es dazu kam.

Autos warten an den geschlossenen Schranken des Bahnübergangs Fritz-Ober-Straße/Ziegelofenweg, aber kein Zug passiert. Die Schranken gehen hoch – und wenige Sekunden später fährt doch ein Güterzug los. So erlebt vorige Woche an einem Spätnachmittag, 17.45 Uhr. Zum Glück habe der Lokführer mehrere laute Achtungspfiffe abgesetzt, sodass das Auto vor ihm gar nicht erst losgefahren sei und letztlich nichts passiert sei, berichtet ein Waldseer der an zweiter Stelle wartete. Der Zug sei sehr langsam durchgefahren, sodass sein Enkel vom Beifahrersitz aus mehrere Fotos machen konnte, so der ungläubige Beobachter. Das Duo war auf dem Weg zum Handballtraining des Jugendlichen in der Osthalle.

Zugfahrer muss zu Ersatzmaßnahmen greifen

Kann so etwas wieder passieren? Theoretisch möglicherweise schon, lässt sich die Antwort der Bahn auf Anfrage erklären: Es habe sich um keine Störung gehandelt; der Bahnübergang funktioniere. „Durch die langsame Geschwindigkeit bei Rangierfahrten kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass ein Bahnübergang aufgrund einer Zeitüberschreitung wieder in Grundstellung geht“, so eine Unternehmenssprecherin. Dies werde jedoch dem Lokführer angezeigt, und dieser sei dann verpflichtet, „Ersatzmaßnahmen zu ergreifen und den Bahnübergang selbst zu sichern“. Er müsse anhalten, den Signalton abgeben und dann langsam passieren. „Demnach hat der Lokführer im beschriebenen Fall nach Regelwerk gehandelt.“

Mehr zum Thema

Nur alte Bahnübergänge sind betroffen

Grundsätzlich könne das nur bei alten Bahnübergängen passieren, erläutert die Bahn. „Neuere Bahnübergänge werden so nicht mehr gebaut, die alten Anlagen haben aber Bestandsschutz.“ Mit der Rückkehr in die Grundstellung gehe es darum zu vermeiden, dass ein gestörter Bahnübergang dauerhaft geschlossen bleibt.

Das Industriegleis im Speyerer Osten hat auch schon für politische Schlagzeilen gesorgt, weil es für Anwohner im Bereich Roßsprung nächtliche Lärmbelästigungen mit sich bringt. Abgestellte Güterzüge sorgen am Hauptbahnhof für Ärger.