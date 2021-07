Die Stadtverwaltung Speyer macht sich derzeit nur wenige Sorgen, genügend Helfer für die Bundestagswahl am 26. September zu finden. Das ist anders als bei den vorangegangenen Wahlen, als sich immer weniger Freiwillige gemeldet hatten und immer mehr Verwaltungsmitarbeiter „zwangsverpflichtet“ werden mussten. Ein Hintergrund: Nach einem Aufruf Ende Mai war für angemeldete Helfer eine Priorisierung in Gruppe 3 und damit unter Umständen eine vorgezogene Corona-Impfung verbunden. Ungefähr 125 Meldungen seien nach dem Aufruf eingegangen, so Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage. Die Impfung sei dabei aber sicherlich nicht der einzige Grund, so Eschenbach: Die Stadt glaube, in erster Linie Bürger erreicht zu haben, „die sich aus eigenem Antrieb für die Demokratie engagieren möchten“. Sie sei optimistisch, dass sie – von den Parteien gemeldete Helfer sowie Verwaltungsmitarbeiter hinzugenommen – diesmal die 400 erforderlichen Wahlhelfer ohne größere Probleme erreicht. Der Aufruf stehe weiter auf ihrer Website, wobei die Impfpriorisierung nun keine Rolle mehr spiele. Dieser Anreiz habe „von Woche zu Woche abgenommen“, so Eschenbach.