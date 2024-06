Aufgrund steigender Wasserpegelstände ist die Zufahrt zur Rheinhäuser Fähre am Dienstagvormittag um 13.30 Uhr gesperrt worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Bevölkerung werde gebeten, die Schilder zu beachten. Am Dienstagnachmittag betrug der Wasserstand des Rheins an der Speyerer Messstelle 6,42 Meter – Tendenz steigend. Der Scheitelpunkt der Prognose der Hochwasservorhersagezentrale beträgt demnach 6,54 Meter am Mittwochvormittag.