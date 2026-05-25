Bei der Speyerer Künstlerin Nina Bussjäger geht es meist „emotional tiefer“. So sagt sie selbst. Wie ihr Brezelfestbild 2026 in Größe und Motiv von den Vorgängern abweicht.

Acryl auf Leinwand. So traditionell arbeitet Nina Bussjäger technisch bei ihren Bildern. Im Ausdruck ist sie dagegen auf der Suche nach dem Besonderen, Individuellen, Einzigartigen. „Bei mir ist es durchaus philosophisch“, erklärt die Künstlerin. Tatsächlich glückt ihr das auch beim Brezelfestbild, das der Round Table in Auftrag gegeben hat. Genauer: Es war der amtierende Präsident Maximilian Blöh, der Bussjäger anfragte.

Beim Brezelfest 2025 wurde bereits der Weg geebnet. Da trafen sich Blöh und Bussjäger auf dem Fest. Der Deal war perfekt. Herausgekommen ist ein Bild mit Größe – im wahren Wortsinn. 1,30 auf 1,40 Meter misst es. So etwas war in den vergangenen Jahren nicht da gewesen, sagt Blöh auf Nachfrage.

Personen ausnahmsweise nicht zu sehen

Bei einer Ausstellung im Kulturhof Flachsgasse ist er auf die Künstlerin aufmerksam geworden. „Ihr moderner Stil und der Mix zwischen traditionellen, impressionistischen und klassischen Motiven hat mir gefallen“, hebt er hervor. Bussjäger betont: „Ich lasse mir viel Zeit für ein Bild.“

Wenigstens eine Person steht bei ihr normalerweise im Spannungsfeld. Beim Brezelfestbild ist das anders. Personen sind nicht zu sehen. Dafür viele Autoscooter. Die fahren nicht auf ihrer Plattform auf dem Festplatz, sondern haben sich in Richtung Dom losgelöst. Futuristisch heimelt das Bild in dominantem Blau mit einem hervorstechenden Dom, „aufgenommen“ von der Südostseite, an.

Versteigerung am Brezelfestmontag

„Ich habe darüber nachgedacht, wie ich das Brezelfest erlebt habe als Kind. Als Erwachsene habe ich die lauen Sommerfestabende immer geliebt“, sagt Bussjäger. Verschiedene Szenen habe sie schließlich im Kopf gehabt. „Ein Bild muss für mich emotional greifbar sein“, unterstreicht die 33-Jährige.

Das Bild mit „Zuckerwattennebelgeruch“ – so Bussjäger – habe direkt im Gremium des Verkehrsvereins Speyer (VVS) Applaus hervorgerufen, merkt der Vorsitzende Uwe Wöhlert an. Der Verein ist Veranstalter des Brezelfestes. Der Round Table kümmert sich um das Bild, das nach dem Frühschoppen am Brezelfestmontag im Biergarten „Zum Schwarzwaldmädel“ versteigert wird. Buttons (2,50 Euro) und Wein (75 Euro pro Kiste) sowie Lithografien (20 Euro) sind mit dem Motiv versehen.

Info

Die Buttons gibt es auf dem Brezelfest von 9. bis 14. Juli und bei allen Round Tablern. Wein und Lithografien sind zusätzlich bei Intersport Scheben (Wormser Landstraße) und den Hengst-Apotheken (Cura-Center und Berliner Platz) erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf geht an das Bewegungsprojekt des Stadtsportverbandes Speyer und an das Buchprojekt zur Schwimmförderung des Wassersportvereins.