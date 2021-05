Elf Kontrollen hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt im Monat Oktober im Bereich der Gastronomie durchgeführt. Dabei wurde kontrolliert, ob die Kontaktdatenerfassung wie vorgeschrieben erfolgt ist und ob die Abstandsregeln zwischen Tischen und Gästen eingehalten wurden. „Zum Zeitpunkt der Kontrollen gab es keine Beanstandungen.“

Das hat die Sprecherin der Stadtverwaltung, Lisa Eschenbach, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Anlass war unter anderem die Kritik des Gastronomen Matthias Kowalke („Kardinal 2“) an der Kontrollpraxis der Stadtverwaltung. Er hatte gegenüber unserer Zeitung moniert, dass bis zum Start des seit Montag dieser Woche geltenden neuerlichen Lockdowns etliche seiner Berufskollegen nach seiner Auffassung nur unzureichend Hygienemaßnahmen in ihren Lokalen umgesetzt, nicht auf Abstandsregeln und die Maskenpflicht geachtet hätten. In Speyer werde „mangels Kapazität“ zu wenig kontrolliert, warf er parallel der Verwaltung vor.

Zahlreiche Überstunden

Stadtsprecherin Eschenbach hat den Vorwurf jetzt zurückgewiesen. Seit Beginn der Pandemie sei der KVD einer extrem hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt. „Die Kollegen befinden sich im Dauereinsatz, aber sie können nicht immer überall sein.“ Manchmal erfordere die Lage, dass Prioritäten zeitweise anders gesetzt werden müssten. Das habe aber nichts mit mangelnden Kapazitäten zu tun, sondern mit dem „extrem hohen“ Kontrollaufwand durch die Corona-Verordnungen und Allgemeinverfügungen. „Auch mit dreimal so viel Personal könnte der KVD nicht überall sein.“

Die acht KVD-Mitarbeiter haben laut Eschenbach seit Beginn der Pandemie insgesamt 1800 Überstunden angesammelt, bei den sechs Kollegen der Dienstgruppe C (ruhender Verkehr), die den KVD im Frühjahr unterstützt haben und inzwischen auch wieder unterstützen, belaufe sich die Summe auf inzwischen 1400 Überstunden.

RHEINPFALZ-Kommentar von Stefan Keller:

Daran halten

Beide haben Recht – Kritiker und Verwaltung. Der Zeitaufwand für die notwendigen Kontrollen ist beträchtlich, sagt die Stadt. Trotzdem ist es fatal, wenn dennoch der Eindruck entsteht, dass gar nicht kontrolliert wird. Für alle Betroffenen kann es deshalb nur hilfreich sein, dass sich jeder Gastronom und jeder Gast an die geltenden Auflagen hält. Wenn die Lokale wieder öffnen dürfen.