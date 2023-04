Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag und am Sonntag erklingen die beiden erhaltenen Passionen von Bach in der Dreifaltigkeits- und der Gedächtniskirche, aber als öffentliches Konzert. Im alten Leipzig zu Bachs Zeiten war das anderes.

Für welchen Zweck schrieb der Thomaskantor Bach seine Passionen?

Natürlich nicht für eine Konzertaufführung, so wie es heute üblich ist, sondern für die Nachmittagsvesper