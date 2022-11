Die Autobahn 61 wird in der Baustelle zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Kreuz Speyer in Fahrtrichtung der Domstadt erneut auf eine Spur verengt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes bekanntgegeben hat, soll damit im Bereich der Baustelle die Verkehrssicherheit erhöht werden. Mehrfach seien Lkw entlang des Baufelds auf der erst Ende Oktober sanierten rechten Fahrspur ins Bankett geraten. Deshalb müsse diese Spur nun während der Arbeit an der linken Fahrbahn wieder gesperrt werden. Bis zum geplanten Ende der Maßnahmen im Dezember bleibe damit nur noch ein auf die Gegenfahrbahn umgelegter Fahrstreifen übrig. Der betroffene siebeneinhalb Kilometer lange Streckenabschnitt ist nach Angaben der Autobahn GmbH Südwest am Ende seiner Nutzungsdauer angekommen und wird seit Anfang September stückweise erneuert. Dabei sollen auch die Schutzplanken sowie die Streifen für das Auf- und Abfahren des Parkplatzes Birkenschlag saniert werden. Letztgenannter ist für den Zeitraum der Maßnahmen komplett gesperrt.