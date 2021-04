Etliche Verfehlungen hat die Polizei nach eigener Mitteilung bei Verkehrskontrollen am Donnerstag in Speyer aufgedeckt. Bei Tempomessungen in der Landauer Straße zwischen 7.40 und 8.50 Uhr seien elf von 150 Fahrzeugen in Richtung Innenstadt zu schnell unterwegs gewesen. „Der ,Spitzenwert’ betrug abzüglich der Toleranz 50 Kilometer pro Stunde“, so die Polizei, die auch vier Verfahren wegen fehlender Kindersicherung und Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet hat. Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde bei einer weiteren Kontrolle um 12.10 Uhr in der Geibstraße ein 27-jähriger Autofahrer belangt. Laut Polizei hatte er Cannabis konsumiert und fuhr ohne Fahrerlaubnis.