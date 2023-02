Wohl zu lange in den Aschermittwoch hineingefeiert hat ein 54-Jähriger, den die Polizei am Mittwoch gegen 11.10 Uhr am Steuer seines Pkw in der Spaldinger Straße kontrollierte. Der Mann gab zwar laut den Beamten an, dass er am Morgen keinen Alkohol getrunken habe, jedoch fanden die Beamten auch Bierflaschen im Wagen. Der Fahrer gab zu, am Vorabend und in der Nacht Alkohol konsumiert zu haben. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein und Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.