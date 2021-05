Dass in Speyer, der pfälzischen Hauptstadt in Sachen Kirchenmusik, auch das Werk von Johann Sebastian Bach eine besondere Heimstatt hat, versteht sich. Da liegt am 270. Todestag des Thomaskantors am 28. Juli ein Rückblick auf vergangene und Ausblick auf (hoffentlich) kommende Bach-Konzerte nahe.

Vor zwei Jahren war Bachs 333. Geburtstag. Ein eher krummes Schnapszahl-Jubiläum, so möchte man meinen, aber drei Mal die Zahl Drei: Das war bei dem ganz offensichtlich der Zahlensymbolik nicht abgeneigten Komponisten (die Bücher dazu füllen Bibliotheken) doch etwas Besonderes. Also wurde tüchtig gefeiert, unter anderem mit einer großen neuen Gesamtaufnahme auf CD.

Nun, 333 ist jetzt wieder, denn 3 mal 3 mal 3 gibt 27, also kann auch der 270. Todestag des Meisters am 28. Juli 2020 ein besonderer Gedenktag sein.

Berühmte Stammgäste

In Speyer, wie gesagt, wird viel Bach gesungen und gespielt – von den vorzüglichen einheimischen Kräften und nicht selten von gastierenden weltberühmten Künstlern. Früher war Bachs 17. Nachfolger, der aktuelle Thomaskantor Gotthold Schwarz als Sänger regelmäßig hier zu Gast. Klaus Mertens, der alle Basspartien Bachs gesungen und auf Tonträger eingespielt hat, ist geradezu Stammgast bei der Dommusik. Und schon mehrfach hat der Countertenor Andreas Scholl Bach in Speyer gesungen.

Die h-moll-Messe unter Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald mit der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz zum Reformationsjubiläum 2017 oder die Johannes-Passion in der Fassung von 1725 mit dem Domchor unter Domkapellmeister Markus Melchiori zum Palmsonntag 2019, beide in der für Bach natürlich herrlichen Dreifaltigkeitskirche, waren unvergessliche Aufführungen von prägender Gestaltungskraft.

Eine ökumenische Sache

Bach ist längst eine überkonfessionelle, ökumenische Sache in der Stadt, in der Bistum und Landeskirche ihren Sitz haben. Das gilt für die Orgel- wie für die Chormusik, die schon lange auch im Dom oder von der Dommusik musiziert werden. Das ist gut und richtig so.

So wird es bei den Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer schon im Eröffnungskonzert Musik von Bach geben - und die schöne Reihe Bach zur Nacht wird ins dritte Jahr gehen.

Wenn alles in Pandemie-Zeiten klappt, wird wenige Tage vor Weihnachten PalatinaKlassik unter Leo Kraemer wieder die ersten drei Teile des Weihnachtsoratoriums musizieren. Das ganze Stück wird es dann am 15. Januar in der Dreifaltigkeitskirche im ersten Festkonzert der 70 Jahre alten Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz unter Jochen Steuerwald geben.

Vor dem 336. Geburtstag

Zu Bachs nächsten Geburtstag, dem 336. (3, 3 und 3+3), wird dann das schon für 2020 geplante Konzert mit dem Motettenchor Speyer unter Stephan Rahn wiederholt.

Nicht nur in den Kirchen hat Bach seinen festen Platz in der Speyerer Kultur. Auch das Kinder- und Jugendtheater Speyer hat zum Beispiel - zusammen mit der Dommusik - schon ein Bach-Stück für junge Menschen erarbeitet.

Und der Speyerer Geiger Daniel Spektor hat schon mehrfach die Bach’schen Solowerke für Geige zyklisch hier aufgeführt.

Auch medial ist Bach aus Speyer dokumentiert. Auf YouTube gibt (nicht erst seit Corona-Zeiten) einige Clips mit Orgelwerken, so von Domorganist Markus Eichenlaub auf der neuen Domorgel oder von Willem Balk auf der Orgel der Gedächtniskirche. Der Kantor an dieser Kirche, Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger, ist im Netz mit seiner Kantorei bei Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium zu erleben. Aus der erwähnten Johannes-Passion gibt es auch ein paar Stücke.

Speyerer Bach medial

Auf ihren CDs auf den neuen Orgeln im Dom haben Domorganist Markus Eichenlaub und der Zweite Domorganist Christoph Keggenhoff auch Werke von Bach gespielt. Im Dezember 2008 hat der vormalige Domorganist Leo Krämer auf der neuen Chororgel unter anderem Toccata und Fuge d-moll für CD aufgenommen.

Schon 1985 hatte Krämer (siehe Cover) eine Schallplatte aufgenommen, die damals auf der Scherpf-Orgel bekannte Orgelwerke Bachs brachte.

Nicht die Musik kommt aus Speyer, sondern die Optik: Das trifft auf die längst legendäre Verfilmung der Bach’schen Johannes-Passion durch Hugo Niebeling zu, die vor 30 Jahren zu großen Teilen im Dom entstand.

Apropos Bach auf der Orgel: am kommenden Sonntag spielt in der Stadtkirche in Karlsruhe um 18 Uhr und 20.30 Uhr ein absoluter Orgel-Weltstar, Olivier Latry, der Titularorganist an Notre-Dame in Paris. Auf seinem Programm steht mit Passacaglia und Fuge c-moll eines von Bachs berühmtesten Orgelwerken. Infos unter http://www.musikanderstadtkirchekarlsruhe.de

Grußwort eines Papstes

Apropos Bach und die Ökumene: Im kommenden Jahr gibt es beim Bachfest in Leipzig wieder einen Zyklus aus Kantaten. Nach dem sensationellen Kantaten-Ring von 2018 mit den „besten 33 Kantaten“ (wer dabei war, hat bei den zwei Tagen voll mit Bachs Musik einen unvergesslichen Gewinn für sein Leben erhalten) und den Weimarer Kantaten 2019 wird es einen Zyklus „Bachs Messias“ geben, der in Kantaten, Oratorien und Passionen Jesu Wirken in dieser Welt nachzeichnet. Die Gliederung wurde von Joseph Ratzingers Jesus-Büchern inspiriert – und der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat in einem Grußwort seine Verbundenheit mit Bach und diesem Projekt bekundet. Infos unter http://www.bachfestleipzig.de

Und in diesem Grußwort hat der emeritierte Papst jenseits von musikwissenschaftlicher Analyse oder differenzierter Philologie ganz Wesentliches zur Bedeutung der Musik Bachs für die heutige Welt und die Menschen heute gesagt. Benedikt XVI. schreibt: „Auch innerhalb der christlichen Welt spricht man im Zusammenhang mit der großen Musik des Glaubens von Kulturchristentum und will damit sagen, daß der Glaube, der diese Musik hervorgebracht und dem Bach als Musiker treulich gedient hat, inzwischen erloschen ist und nur noch als kulturelle Kraft weiterwirkt. Diese Reduktion mag man als gläubiger Christ bedauern, aber sie trägt auch ein positives Element in sich. Denn es bleibt bestehen, daß etwas als Kultur angenommen wird, das Frucht gläubiger Begegnung mit Jesus ist und diesen Ursprung für immer in sich trägt.

Erinnern wir uns daran, daß nach Bach alle Musik als ,Finis und Endursache anders nicht’ sein kann, ,als zu Gottes Ehre und Recreation des Gemüts’ zu dienen. Nun, die herrliche Musik von Bach selbst rührt uns zutiefst an und verherrlicht Gott auch, wo er nicht förmlich durch den Glauben anwesend ist.

In diesem Sinn können gerade auch Menschen, die den Glauben von Bach teilen, sich darüber freuen und dafür dankbar sein, daß durch seine Musik die Atmosphäre des Glaubens, die Gestalt Jesu Christi auch dort aufleuchtet, wo der Glaube selbst nicht anwesend ist.

So können wir, wie mir scheint, einen zweiseitigen Vorgang feststellen: Glaube hat Kultur gezeugt, die weit über ihn hinaus leuchtet. Aber diese Kultur trägt nun umgekehrt auch heute noch in alle Welt hinein etwas von ihrem Ursprung. Sie ist so etwas wie der Wohlgeruch, der von Christus ausgeht (vgl. 2 Kor 2,14f). Sie hat keine missionarische Absicht, der ,Wohlgeruch’ wird absichtslos um seiner selbst willen gegenwärtig und verbreitet gerade so die ,Ehre Gottes’.

So dürfen wir uns alle, Christen wie Nichtchristen, Gläubige wie Nichtgläubige, dankbar von der Schönheit berühren lassen, wissend, daß sie uns den rechten Weg weist.“