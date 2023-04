Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tierisch gut. Das Nürnberger Damensalonorchester „Bella Donna“ hat am Sonntag in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche „Das Tier in mir“ herausgelassen. Eingeladen wurden die sechs Musikerinnen vom Zonta-Club Speyer-Germersheim. Der Erlös des Abends fließt dem geplanten Neubau des Speyerer Frauenhauses zu.

Sechs Frauen aus sechs Ländern interpretieren Musik berühmter männlicher Komponisten ausnehmend weiblich. Das allein ist schon außergewöhnlich. So außergewöhnlich