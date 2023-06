Der Zonta-Club Speyer-Germersheim veranstaltet am 23. Juni um 19 Uhr in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche ein Benefizkonzert zur Unterstützung alleinerziehender Mütter in Not. Es singt dabei das Vokalensemble Creativ.

Alle zwei Jahre organisiert der Zonta-Club Speyer-Germersheim eine große Benefizveranstaltung. Im September 2021 gab es zuletzt ein Konzert mit dem Ensemble „Bella Donna“ in der Dreifaltigkeitskirche, bei dem der Erlös an das Frauenhaus ging. Am Freitag, 23. Juni, ist nun um 19 Uhr wieder ein großes Benefizkonzert in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche, diesmal zur Unterstützung alleinerziehender Mütter in Not. Es singt dabei das Vokalensemble Creativ unter der Leitung von Pia Knoll sein eigens dafür konzipiertes Programm aus Klassik, Gospel und Pop-Songs mit dem Titel „Beautiful“. Der gleichnamige Song von Christina Aguilera wird dabei gewiss nicht fehlen.

Wie Hanne Gabel-Monka von Zonta beim Pressetermin mit der RHEINPFALZ sagte, arbeitet der hiesige Serviceclub berufstätiger Frauen auch diesmal wieder mit dem Diakonischen Werk zusammen, das den Erlös dann an bedürftige alleinerziehende Mütter verteilt.

Ein breites Repertoire

Margit Konther von Zonta und Mitglied im Bauverein der Dreifaltigkeitskirche fügte hinzu, dass der Bauverein die Bewirtung bei dem Konzert (es gibt eine Pause) übernimmt und dass der Erlös daraus für die Finanzierung der neuen Orgel in der barocken Kirche eingesetzt wird.

Wie Pia Knoll erklärte, wurde das Vokalensemble Creativ in der heutigen Form im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Es setzt sich aus den Sängerinnen Janina Moeller, Annette Rembor, Pia Knoll sowie den Sängern Hubert Beck und Ulrich Rembor zusammen.

In der Regel tritt die Gesangsgruppe mit Klavier- oder auch Orgelbegleitung auf, diese liebt aber auch sehr den fünfstimmigen A-capella-Gesang. Die Leitung des Ensembles liegt in den Händen von Pia Knoll.

Ein breites Repertoire zeichnet das Vokalensemble Creativ aus. Von Barock über Klassik bis hin zu Gospels und Neuen Geistlichen Liedern lässt die Kombination von „souligen“ und klassischen Stimmen lässt viele musikalische Stilrichtungen zu. Konzerte, Engagements sowie Gottesdienstgestaltungen gehören zu den Aktivitäten des Ensembles. Es probt regelmäßig einmal in der Woche.

Förderung von Frauen und Mädchen

Pia Knoll studierte Gesang an der Musikhochschule Heidelberg/Mannheim bei Doris Denzler und Anna-Maria Dur und absolvierte Meisterkurse bei Hemion Skigin und Anna Reynolds-Cox. Am Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut (BKl) in Speyer absolvierte Pia Knoll ein Nebenstudium der Kirchenmusik mit dem Abschluss der Chorleiterin und Organistin. Als freiberufliche Konzertsängerin, Klavier- und Gesangspädagogin ist Pia Knoll tätig.

Matthias Settelmeyer, der Leiter des Gospelchores Lingenfeld, ist der Pianist und Organist bei dem Konzert kommenden Freitag in Speyer. Für Licht und Technik ist Jürgen Schütze zuständig.

Der seit 2006 bestehende Zonta-Club Speyer-Germersheim mit über 30 Frauen hat auch Sponsoren für den Abend, so dass ein möglichst großer Betrag als Erlös gespendet werden kann. Der Club setzt sich für die Förderung von Frauen und Mädchen in der Region und darüber hinaus ein.

Zonta wurde 1919 in den USA als erster weiblicher Service-Club gegründet. In Deutschland gibt es Zonta seit 1931. Der Name ist der Symbolsprache der Sioux Indianer entlehnt und bedeutet ehrenhaft handeln, vertrauenswürdige und integer sein.

Info

Karten zu 25 Euro (ermäßigt 22 Euro) gibt es bei pfalzshow.de.