Der Zonta Club Speyer-Germersheim organisiert gemeinsam mit dem Bauverein der Dreifaltigkeitskirche Speyer eine Benefizveranstaltung am, Sonntag, 5. September, um 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Der Erlös geht an das Frauenhaus in Speyer.Die Zontians haben das international besetzte Damensalonorchester „Bella Donna“ mit dem aktuellen Programm „Das Tier in mir“ eingeladen.

Mehr unter https://www.damensalonorchester-belladonna.de/

Der Zonta Club Speyer-Germersheim möchte den Erlös dem Frauenhaus Speyer zukommen lassen. Es soll ein neues – größeres - Frauenhaus entstehen, um endlich die von Gewalt betroffenen Frauen besser unterzubringen und die Aufnahmekapazität zu erweitern. Gerade in Pandemiezeiten ist die Zahl der bedrohten Frauen sprunghaft angestiegen und viele Frauen müssen abgewiesen werden.

Der Bauverein Dreifaltigkeitskirche übernimmt die Bewirtung im schönen Ambiente des Paradiesgartens, der zur Kirche gehört, und wird seinen Erlös für den Bau einer neuen Orgel verwenden.

Karten gibt es nur im Vorverkauf unter www.pfalzshow.de. Sie kosten 33 Euro.