Zollhund „Siska“ hat den Fahndern des Hauptzollamts zu einem Drogenfund im internationalen Postfrachtzentrum Speyer verholfen.

Ein aus Spanien kommendes Paket hat die Aufmerksamkeit des sechs Jahre alten Hundes erregt, so das Hauptzollamt am Mittwoch. Er habe durch „Einfrieren“ gezeigt, dass er etwas gefunden hat. Im Paket seien Fruchtgummis und Kaudragees gewesen. Beim zweiten Blick seien Manipulationen an den Verpackungen aufgefallen. Und: Das tatsächliche Gewicht habe deutlich das aufgedruckte Gewicht überschritten.

Die Süßigkeiten seien mit berauschenden Bestandteilen der Hanfpflanze bearbeitet gewesen. „Damit unterliegen sie dem Betäubungsmittelgesetz und sind nicht mehr einfuhrfähig“, so die Ermittler. Gegen den mutmaßlichen Empfänger des Pakets aus Stuttgart sei ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden. Die Cannabis-getränkten Waren seien sichergestellt worden, so die Beamten. Sie schreiben zu dem Fund in ihrem Bericht launig: „Zollhund ,Siska’ steht auf Fruchtgummis – wenn sie mit Cannabis getränkt sind.“