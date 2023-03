Die internationale Frachtstation in Speyer verarbeitet pro Jahr rund 700.000 Sendungen. Dazu gehört auch US-amerikanische Feldpost. Etwa zwei Drittel der Pakete sind aber private Internet-Bestellungen. Jedes Päckchen muss von der Post vorher elektronisch angekündigt werden. Bereits hier springt dem Zollamt die ein oder andere Ungereimtheit ins Auge. Einer der denkwürdigsten Funde der vergangenen Jahre dürfte der Alligatorkopf einer geschützten Art sein. Der Zoll hat den Fund am vergangenen Freitag öffentlich gemacht.

Der Fall erinnert an eine beschlagnahmte Covid-Maske aus Krokodil-Leder, über die wir im vergangenen Jahr berichtet hatten. Mögen manche Artenschutzrechtsverletzungen ein Versehen sein, ist hierbei davon auszugehen, dass auf Nachlässigkeit des Zolls gehofft wurde. Glücklicherweise verfügt das Frachtzentrum in Speyer über Röntgengeräte, die den Beamten früh Aufschluss über den tatsächlichen Inhalt der Sendungen gibt.

Ohne Zoll keine Zähne

Illegale Waren landen nach Abschluss der zugehörigen Strafverfahren in der Asservatenkammer des Hauptzollamts in Saarbrücken. Was das Bundesamt für Naturschutz zu Anschauungszwecken nutzen möchte, wandert nach Bonn, der Rest wird vernichtet.

Kaum vorstellbar, wie zahnlos der Pflanzen- und Artenschutz hierzulande wäre, nähme der Zoll den Warenverkehr nicht so genau unter die Lupe. Tausende geschützte Arten sind vom Aussterben bedroht, doch der illegale Handel floriert in weiten Teilen der Welt nach wie vor. Diese Entwicklung ist und bleibt bedenklich.