Viele Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Damit sie nicht aussterben, werden sie beschützt, unter anderem vom Zoll, der eine wichtige Rolle spielt. Er berichtet von einer besonderen Entdeckung im Paketzentrum in Speyer.

Rund 5800 Tierarten und 30.000 Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Viele Organisationen und Behörden kümmern sich darum, dass sie nicht von der Erde verschwinden. Dazu gehört auch der Zoll. Dieser bewacht die Grenzen Deutschlands und überprüft, welche Dinge ins Land gebracht werden.

Wer artengeschützte Tiere oder Pflanzen nach Deutschland bringen möchte, darf das nur mit Erlaubnis. Welche Tiere und Pflanzen nach Deutschland dürfen, bestimmen Gesetze, die auf der Welt gelten. Wenn man sich nicht an diese Gesetze hält, muss der Zoll die Tiere oder Pflanzen beschlagnahmen. Über 1200 Mal musste der Zoll im Jahr 2020 Tiere und Pflanzen beschlagnahmen.

Auch in Speyer gab es schon einen seltsamen Fund: Im Oktober 2020 wurde eine Covid-19-Maske aus Krokodil-Leder in die internationale Frachtstation der Post in Speyer geliefert, denn dort kommen Briefe und Pakete aus anderen Ländern an. Krokodile sind auch eine bedrohte Tierart, weil auf der ganzen Welt mit ihnen gehandelt wird. Deshalb werden sie ganz besonders geschützt. Ihr Leder für eine Schutzmaske zu verwenden ist daher besonders geschmacklos. Die Maske hat der Zoll beschlagnahmt, weil sie eigentlich gar nicht nach Deutschland geschickt werden durfte.