Die Kosten für den Einsatz am Speyerer Bahnhof Ende Juli, bei dem ein abgestellter Kesselwagen Probleme gemacht hatte, belaufen sich auf rund 2800 Euro. Das teilte der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) nun mit, nachdem er eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung in Mainz gestellt hatte. Wie berichtet, waren 32 Einsatzkräfte der Speyerer Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, von Polizei und Rettungsdienst sowie Bahn-Mitarbeiter am 22. Juli um kurz nach 16 Uhr ausgerückt, weil der Kesselwagen am Bahnhof zischte und es nach Benzin roch. Der Zugverkehr wurde zeitweise ausgesetzt. Auch die Burgstraße wurde gesperrt. „Die Antwort der Landesregierung ist wieder einmal sehr ernüchternd und kann im Sinne der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger absolut nicht zufriedenstellend sein“, teilt Wagner mit. „Meine Fragen, wie zukünftig solche Gefahren verhindert werden können, wer wie und wann Kontrolle ausübt und wie der Vorfall sanktioniert wird, bleiben unbeantwortet.“ Die Kostenberechnung beruhe auf einer Auskunft der Stadtverwaltung. „Die Antwort erreicht mich im Konjunktiv“, so Wagner, „denn der Betrag werde der Bahn aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht in Rechnung gestellt werden können.“ Damit bleibe Speyer auf den Kosten sitzen. „Es ist mir vollkommen klar, dass die wirtschaftliche Nutzung von gefährlichen Gütern und deren Transport in einer hoch industrialisierten Gesellschaft unverzichtbar ist“, betont Wagner. „Wenn es aber Ziel des Regelwerkes ist, Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren zu schützen sowie Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden, dann brauchen wir auch maximale Transparenz und Antworten auf die Fragen unserer Bürgerinnen und Bürger,“ so Wagner.