Darauf musste das Varieté der jugendlichen Artisten des Kinder- und Jugendzirkus „Bellissima“ lange warten: Am kommenden Muttertags-Wochenende ist es endlich soweit: Die Show beginnt mit der „Retrospektive“ unter dem Zeltdach in der Speyerer Butenschönstraße 6. Darin geht es um ganz persönliche Erfahrungen der Artisten. Cheftrainer Chris Murawski hat das Drehbuch für die Show geschrieben. „Jeder hat sein Päckchen zu tragen“ wird darin ganz individuell erklärt und künstlerisch verarbeitet. Am Ende siegen Freundschaft und gutes Miteinander. Ein Abend voller Überraschungen, vollendeter Artistik, sensibler Aufarbeitung schwieriger Zeiten und viel Zuversicht wartet auf die Besucher. Termine: Freitag, 6. Mai, 19 Uhr, Samstag, 7. Mai, 18 Uhr, und Sonntag, 8. Mai, 16 Uhr. Karten gibt es ab 17 Uhr an gleicher Adresse im Zirkusbüro oder per E-Mail unter info@zirkusbellissima.de. Infos im Netz: www.zirkusbellissima.de.