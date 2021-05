Im Speyerer Zimmertheater herrscht Aufbruchstimmung. Das Programm der Spielzeit 2020 steht, Corona-bedingte Konzepte liegen vor und sind von der Stadt bewilligt. Proben für zwei Eigenproduktionen laufen in der vorübergehenden Spielstätte Heiliggeistkirche. Karten dafür und die Gastspiele gibt es ab sofort im Spei'rer Buchladen.

Je nach Bestuhlung sind nach Angaben der Trägervereinsvorsitzenden Gaby Milla pro Vorstellung zwischen 48 und 60 Zuschauer zugelassen. „Im Zimmertheater hätten maximal zwölf Besucher Platz nehmen können“, erklärt sie die Entscheidung für die Interims-Spielstätte Heiliggeistkirche. „Die Eintrittspreise sind mit 18 Euro, ermäßigt 12 Euro gleich geblieben“, betont Milla.

Auch die Anfangszeiten abends 20 Uhr vormittags 11 Uhr hätten sich nicht geändert. Zudem stelle das Zimmertheater auch in der Heiliggeistkirche zwei Plätze pro Vorstellung für Kulturpass-Inhaber zur Verfügung. Möbliert sei der umfunktionierte Theatersaal mit Stühlen und extra für die andere Spielstätte neu angeschafften Bistrotischen. Die vier von der Stadt in die Heiliggeistkirche integrierten mobilen Lüftungsanlagen ersparten regelmäßige Unterbrechungen zu Frischluftzufuhr, erklärt Milla. Alle Abläufe seien intensiv auf Pandemie-Tauglichkeit erprobt, betont sie.

Abstand ist geboten

Das Programm sei den derzeitigen Bedingungen und Verordnungen angepasst worden, sagt Milla. „Abstand vor und auf der Bühne ist geboten.“ Die Wiederaufnahme von Eigenproduktionen wie die „Wunderübung“ seien unter den gegebenen Voraussetzungen bis auf weiteres nicht möglich.

Die Voraussetzungen für den Vorverkauf seien verändert, sagt die Vereinsvorsitzende. Demnach sollten Karten frühzeitig beim Spei'rer Buchladen, Korngasse 17, Speyer, Telefon 0623272018 reserviert und die Kontaktdaten hinterlegt werden. An der Abendkasse können nur noch zuvor bezahlte Restkarten ausgegeben werden.

Am Samstag, 15. August geht es mit einem Gastspiel des Boulevard-Theaters Deidesheim los. Der vielversprechende Titel „Allein in der Sauna“ passe hervorragend in die Zeit, ist Milla überzeugt. Im RHEINPFALZ-Gespräch beschreibt sie das Einpersonenstück als „großartigen Einstieg in die neue Spielzeit unter besonderen Vorzeichen.“ Darsteller Ronald Spiess spielt in jährlich mehr als 70 Vorstellungen der „SWR 3 Live Lyrics“.

„Leben bis Männer“

Wieder ins Programm aufgenommen hat das Zimmertheater am Freitag, 21. August „Mondscheintarif“, das Schauspiel nach dem Bestseller von Ildikó von Kürthy. Nur einen Tag später wird Premiere mit der Eigenproduktion „Leben bis Männer“ gefeiert. Künstlerischer Theaterleiter Timo Effler hat bereits in der Theater-Zwangspause im Internet aus dem Leben eines ostdeutschen Fußballtrainers vorgelesen. Die Rolle des Protagonisten im Schauspiel von Thomas Brussig übernimmt der dafür sächselnde Markus Maier. Weitere Vorstellungen sind am 28. und 29. August, 5.. 25. und 26. September sowie am 22. Oktober geplant.

Am 2. Oktober feiert das Zimmertheaterteam mit Besuchern zum zweiten Mal Premiere in der laufenden Spielzeit. „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer hat Regisseur Uwe von Grumbkow „auf Abstand inszeniert“, berichtet Milla. Daniela Michel und Timo Effler lassen es ordentlich knistern in der E-Mail-Beziehung, die sich von Szene zu Szene weiter entwickelt. Weitere Vorstellungen: 3., 9., 10., 24. und 25. Oktober.

„Plädoyer für eine Schlampe“

Zwischen den Eigenproduktionen liegen Gastspiele mit dem „Kallstadter Saukerl“ Alexis Bug (30. August), die literarisch-musikalische Inszenierung „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“ mit Monika-Margret Steger und Jörg Fischer (12. September), des Neustadter Theaters „In der Kurve“ mit dem Schauspiel „Die schöne Helena – Plädoyer für eine Schlampe (18. Oktober), Kabarett mit Rena Schwarz (19. Oktober), „Unbeirrbar Echte Lieder“ mit Matthias Binner (23. September). Audrey Hepburn tritt am 16. Oktober in Gestalt von Daniela Michel erneut auf die Zimmertheater-Bühne. Auch Bodo Redner kommt mit „Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten“ am 17. Oktober wieder. Am 23. Oktober ist „Der Tag des jüngsten Gesichts“ von und mit dem Kabarettisten Bernhard Paschke, am 29. Oktober bietet Monika-Margret Steger „Superspreading Love“. Über '“Sex, Geld und Erleuchtung 3.0“ will Kabarettistin Barbara Weinzierl am 29. Oktober in Speyer reden. Boris Stijelja berichtet zum Abschluss der diesjährigen Spielzeit am 31. Oktober von seinem voll integrierten deutsch-kroatischen Leben an der Seite seines Burnout-belasteten Schutzengels.

Freude auf Wiederbeginn

Rumble Jam-Sessions sind am 17. September und 15. Oktober geboten, nach Angaben Millas „anders, aber gut“. Zwei Sonntags-Matineen (4. und 11. Oktober) beschäftigen sich mit dem märchenhaften Klang-Wort-Spiel „Metamorphose“ beziehungsweise mit dem Liedermacher Hannes Wader.

„Wir freuen uns unbeschreiblich“, beschreibt Milla die Stimmung der Zimmertheatermannschaft. „Für uns hat sich der wirklich hohe Aufwand allemal gelohnt.“