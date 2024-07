Das Zimmertheater Speyer startet am 1. August den Kartenvorverkauf für die neue Spielzeit. Es geht am 12. September im ZimmerTheater Keller los. Erstmals seit 2012 mussten jetzt die Eintrittspreise erhöht werden.

Am 1. August beginnt der Vorverkauf für die neue Spielzeit des Speyerer Zimmertheaters bis Februar 2025, im Winter wieder im angestammten ZimmerTheater Keller im Kulturhof. Ein buntes Potpourri aus Dauerbrennern wie zum Beispiel „Die Wunderübung“ oder „Das Abschiedsdinner“, zwei Neuproduktionen und unterschiedlichen Gastspielen steht auf dem Programm.

Die erste neue Produktion der Spielzeit ist „State of the Union oder Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“. Die Beziehungskomödie von Nick Hornby feiert am 20. September Premiere.

Auch wieder im Programm: »Die Wunderübung« mit Monika-Margret Steger, Markus Maier und Timo Effler (von rechts). Foto: Zimmertheater

Die zweite Neuproduktion ist die Uraufführung von „Cohen. In allem ist ein Riss“ (Premiere am 22. November), die sich mit dem Leben, der Liebe und den Songs Cohens beschäftigt.

„Männer und andere (kata)Strophen“

Eine zweite Uraufführung hat das Zimmertheater in Form eines Gastspiels zu bieten: Daniela Michel zeigt erstmals ihr neues Musikkabarett „Männer und andere (kata)Strophen im Leben einer Frau“.

Daniela Michel zeigt am 18. Januar erstmals ihr neues Musikkabarett »Männer und andere (kata) Strophen im Leben einer Frau«. Foto: Lenz

Bei den vielversprechenden und vielfältigen Gastspielen dieser Spielzeit ist auch sonst für jeden was dabei. Susanne Rees, Alexis Bug, Uli Zehfuß, Simon Schriever und Lars Sörensen bereichern das Programm ebenso wie die Gastspiele des Theaters an der Weinstraße aus Neustadt oder des Theaters Alte Werkstatt aus Frankenthal. Zudem stellt Manuel Zerwas sein neues Buch vor.

Der Wert der Kultur

Auch beschäftigte das ZimmerTheater Speyer e. V. die Frage „Was darf und was kann und was sollte Kultur kosten?“ Kultur wird teurer, weil viele andere notwendige Ausgaben hochpreisiger werden. Ob es fehlende Zuschüsse und Förderungen aus Bundesmitteln, mehr als gerechtfertigte Gagen von Künstlerinnen und Künstlern oder der Einkauf von Requisiten sind: Die Preissteigerungen beeinflussen auch das Zimmertheater und dessen wirtschaftlichen Handlungsraum. Daher wird beziehungsweise muss das Theater zum ersten Mal seit 2012 die Preise für die seine Tickets ab dem 1. August 2024 erhöhen – zum eigenen Erhalt und zur weiteren Entwicklung. Die Bühne bietet dafür um Verständnis.

Ein reguläres Ticket für eine Vorstellung kostet zukünftig 23 Euro. Eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro erhalten Inhaberinnen und Inhaber der RHEINPFALZ-Card oder SP-Card. Ermäßigte Tickets für Schüler und Studenten und Menschen mit Schwerbehinderung kosten zukünftig 15 Euro. Alle Preise verstehen sich inklusive der Vorverkaufsgebühr von einem Euro pro Ticket.

Angebot für das junge Publikum

Nach wie vor wird das Zimmertheater sein kulturelles Angebot insbesondere für junge Menschen kostengünstig halten und seine U25-Tickets für fünf Euro an der Abendkasse anbieten. Dieses Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht.

Kultur muss leistbar, verfügbar und zugänglich sein und genau dafür setzt sich das ZimmerTheater Speyer ein. So gibt es auch weiterhin ein Kontingent an kostenlosen Tickets für Kulturpassinhaber.

Info

Das genaue Programm gibt es unter www.zimmertheater-speyer.de, dort und unter tickets@zimmertheater-speyer.de und im Spei’rer Buchladen (Korngasse 17, 06232 72018) gibt es Karten.