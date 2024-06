Bei der jungen Bühne des Zimmertheaters Speyer hat am Mittwoch, 12. Juni, 19 Uhr, in der Heiliggeistkirche das Stück „Das schönste Mädchen der Welt“ Premiere. Seit Oktober bereiten sich die Mitglieder der Theater AG des Gymnasiums am Kaiserdom unter der Leitung von Timo Effler auf die Vorstellungsreihe vor, wie es in einer Mitteilung des Theaters heißt.

Zusammen erarbeiten Effler und die Schüler eine neue Version des Erfolgsfilms „Das schönste Mädchen der Welt“ (2018). Angelehnt an Edmond Rostands Drama „Cyrano de Bergerac“ (1897) entstehe ein Stück mit Dialogwitz und pointierten Rap-Einlagen, das auch auf der Bühne den Nerv einer Generation treffen soll, die sich irgendwo zwischen Vergleichszwang und der Suche nach Anerkennung und Zuneigung befinde.

Zur Handlung des Stücks: Roxy ist von ihrer alten Schule geflogen. In ihrer neuen Klasse ist sie Gesprächsthema Nummer eins und verdreht allen mit ihrer selbstbewussten Art den Kopf. Auch der sensible Außenseiter Cyril, der wegen seiner großen Nase gemobbt wird, fühlt sich zu ihr hingezogen. Roxy aber interessiert sich für den attraktiven Rick, der mit eigenen Unsicherheiten zu kämpfen hat. Zugleich versucht Benno, sich an Roxy heranzumachen. Da Cyril verhindern will, dass sie sich auf den eitlen Klassenclown einlässt, verbündet er sich auf einer Klassenfahrt mit Rick.

Wird Cyril am Ende Roxy für sich gewinnen?

Als sich Roxy und Rick annähern, legt Cyril ihm die passenden Worte in den Mund. Denn als begnadeter Rap-Poet tritt er – mit einer goldenen Maske ausgestattet– bei Rap-Battles auf und reißt das Publikum mit. Roxy begeistert er, hinter Rick verborgen, mit gefühlvollen und klugen Nachrichten. Cyril drückt in ihnen tatsächlich seine eigenen Gefühle für sie aus. Wird Cyril zu sich stehen und Roxy am Ende für sich gewinnen?

Tickets sind per E-Mail an tickets@zimmertheater-speyer.de reservierbar sowie an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 12 Euro; Schüler, Auszubildende und Studenten zahlen 7 Euro. Vorstellungen sind am 12., 13., 15., 16., 18. und 19. Juni jeweils um 19 Uhr in der Heiliggeistkirche.