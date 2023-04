Vom 28. bis 30. April zeigt das Speyerer Zimmertheater in der Heiliggeistkirche drei seiner Erfolgsproduktionen. Die erste Premiere der Saison ist dann am 4. Mai.

Gestartet wird am morgigen Freitag, 28. April, 20 Uhr, mit „Gift. Eine Ehegeschichte“. Monika-Margret Steger und Markus Maier zeigen ausdrucksstark und einfühlsam den Kampf zweier Menschen um Seelenfrieden und Gemeinschaft, nachdem der Verlust ihres Kindes und der Schmerz darüber sie entzweite. Ein Stück, dass zum Nachdenken anregt und zu einer Achterbahn der Gefühle einlädt, auf der ebenso gelacht wie geweint werden kann.

Am Samstag, 29. April, 20 Uhr, schließt sich „Die Wunderübung“ an. Timo Effler in der Rolle des gewitzten Paartherapeuten, bemüht sich durch zum Teil unkonventionelle Behandlungsansätze um die Rettung der scheinbar gescheiterten Ehe von Joana und Valentin (gespielt von Steger und Maier). Eine temporeiche Inszenierung, in der Lachen garantiert ist.

Den Abschluss des Theater-Wochenendes in der Heiliggeistkirche bildet die bewegte Inszenierung „Dienstags bei Morrie“ am Sonntag, 30. April, 17 Uhr. Seit 2018 nehmen Timo Effler in der Rolle des Sportjournalisten Mitch und Rolf Schüler-Brandenburger als Morrie ihr Publikum mit auf eine tief emotionale Reise. Mitch begleitet seinen ehemaligen Lieblingsprofessor, der unheilbar an ALS erkrankt ist, durch seine letzten Monate. Bei ihren regelmäßigen Treffen philosophieren die beiden Männer über den Sinn des Lebens sowie die wirklich wichtigen Dinge und obwohl die tödliche Krankheit Morrie immer mehr zeichnet, lässt er sich von ihr nicht seine Würde, seinen Humor und seinen Optimismus nehmen.

Info

Tickets kosten 19 Euro/ermäßigt 13 Euro und sind im Spei´rer Buchladen (Korngasse 17, Telefon 06232 72018 oder unter www.zimmertheater-speyer.de erhältlich.