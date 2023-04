Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Entsetzen hatte am 14. Februar 2019 ein Wohnungsbrand im Armensünderweg gesorgt, bei dem ein 49-jähriger Mann ums Leben gekommen war. Das Haus war zuvor wegen schwerwiegender baulicher Mängel in den Schlagzeilen, die Stadt hatte in der Folge eine Nutzungsuntersagung verhängt. Der Wohnungsbrand soll aber aus anderem Grund entstanden sein: Fahrlässigkeit. Dafür wurde am Mittwoch ein 25-jähriger Speyerer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt: ein Jahr und drei Monate.

Der 49-Jährige war an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben, ehe sein Körper dann bis zur Unkenntlichkeit verbrannte. Er hatte in der Wohnung über der des Angeklagten