Stadtratsmitglied Volker Ziesling (65) tritt mit sofortiger Wirkung der Linken-Fraktion bei, die damit drei Mitglieder umfasst. Am Montag hatte die Linke den 2022 für die Grünen in den Rat nachgerückten und 2023 aus deren Fraktion und Partei ausgetretenen Diplom-Forstwirt auf Platz fünf ihrer Liste für die Stadtratswahl am 9. Juni gewählt. Tags darauf beendete er seine Zeit als fraktionsloses Ratsmitglied.

Die Fraktion informierte die Stadtverwaltung und bat für die restlichen Monate der aktuellen Legislaturperiode um eine Neuberechnung der Ausschusszusammensetzung, die an die Größe der Ratsfraktionen gekoppelt ist.