Durch die Veranschaulichung von Daten soll nachhaltiges Handeln im Sinne des Klimaschutzes gefördert werden. Dafür haben die Stadtwerke Speyer mit der Metropolregion Rhein-Neckar eine Kooperation begonnen. Der städtische Ausschuss für Digitalisierung begrüßt das.„Das ist erst der Aufschlag“, sagte die zuständige Dezernentin der Stadt, Sandra Selg (SWG) im Ausschuss. Mit Georg Weyrich referierte der zuständige Fachmann für die Daten-Digitalisierung bei den Stadtwerken (SWS).

Wie berichtet, ist seit Dezember ein sogenanntes Dashboard im Internet aufrufbar. Der englische Begriff bedeutet wörtlich übersetzt „Armaturenbrett“. Gemeint ist damit eine vom Bürger digital abrufbare Übersicht, auf der wesentliche Informationen zur Energieeinsparung in der Stadt zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen gesammelt und regelmäßig aktualisiert werden. „Interessantes Thema sind die E-Ladestationen“, nannte Weyrich einen ersten Bereich. Auch die Parkplatzsituation solle ins Dashboard aufgenommen und alle fünf Minuten auf den neuesten Stand gebracht werden. Weyrich: „Personen, die weniger zur Parkplatzsuche herumfahren, verursachen weniger CO 2 .“

Zuarbeit von Partnern nötig

Die SWS seien bei den E-Ladesäulen auf die Zuarbeit aus dem Verbundnetz angewiesen. Ähnlich sehe es bei den Photovoltaikanlagen aus: „Wir reden nicht nur über SWS-eigene, sondern zusätzlich über die in Privatbesitz“, so Weyrich. Photovoltaik-Fakten sind ebenfalls geplant. „Bei diesen ist der Zyklus aber länger“, so Weyrich. Der Grund: „Wir sind darauf angewiesen, wann die Installateure die Anzeige fertigstellen.“ Einmal monatlich erfolge das Update.

„Es ist auch zu sehen, was die eigenen PV-Anlagen auf dem Sonnenberg oder bei der Feuerwache bringen“, so Weyrich. Auch die Luftqualität solle dargestellt werden. Selg verwies auf das Energieziel der Stadt, bis 2030 zu 100 Prozent regenerativ zu sein.

Im Netz

Das Dashboard ist im Internet erreichbar unter www.stadtwerke-speyer.de/Nachhaltigkeitsmonitor.