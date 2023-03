Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußball-C-Junioren des FC Speyer 09 starten am Samstag, 4. September, mit einem neuen Trainergespann in die mittlerweile dritte Spielzeit der für U15-Jugendliche höchsten Spielklasse: die Regionalliga. Unter den gleichberechtigten Lukas Hahl und Moritz Gass, die vergangenes Jahr noch die D-Jugendlichen trainierten, ist am Ende der Hinrunde ein Platz unter den besten Acht das Ziel.

Bereits in der zweiten Juniwoche trommelten Hahl und Gass, die von Co-Trainer Shahin-Reza Philipp und Torwarttrainer Maxim Klein unterstützt werden, die Jungs das erste Mal zum Training zusammen.