Für seine Zusammenarbeit im Aufnahmestudio mit dem von Thomas Rösner geleiteten Kurpfälzischen Kammerorchester hat der chinesische Pianist und Komponist Zhen Chen sich zwei besonders populäre Klavierkonzerte von Wolfgang Amadeus Mozart ausgesucht: das B-Dur Konzert KV 450 und das in C-Dur KV 467 (Solo Musica CD SM 458).

Der in New York lebende Musiker machte sich sowohl als Solist und Kammermusiker einen Namen, wobei er als Komponist besonderes Interesse an der Verbindung von westlicher Musik mit traditionellen chinesischen