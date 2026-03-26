Florian Metz ist einer der Münzfreunde der Numismatischen Gesellschaft Speyer (NGS). Im Interview mit Narin Ugrasaner verrät er, was er im Vorstand bewegt.

Herr Metz, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Bei der Numismatischen Gesellschaft Speyer (NGS) versuche ich, mich in die Aktivitäten des Vereins einzubringen. Seit einigen Jahren kann ich dies auch im Vorstand tun. Meine Hauptaufgabe ist die Beratung von interessierten Menschen, die bisher noch keinen Bezug zur Numismatik hatten und durch Zufälle, Geschenke, Erbfälle an Münzen oder ganze Münzsammlungen gekommen sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen können.

Was ist das Schwierigste daran?

Menschen sind individuell. Dies zeigt sich auch darin, wie Sammlerinnen und Sammler ihre Sammlung aufbauen und strukturieren oder dies eben nicht tun, aus welchen Gründen auch immer. Für mich ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse und Fragen zu beantworten und Menschen wirklich helfen zu können. Manche Münzsammlungen sind in professioneller Hinsicht ungeordnet und brauchen zusammen mit der Beratung der Eigentümer eine ordnende Hand. Dies versuche ich bei der Beratung gleich mitzuerledigen. Die meisten Eigentümer sind ungewollt durch Erbfall an ihre Sammlungen gekommen und möchten diese nicht weiterführen. Hier gilt es dann, diese so vorzubereiten, dass für den Verkauf der bestmögliche Preis erzielt werden kann.

Warum machen Sie es gerne?

Geschichte und die Befassung damit sind meine große Liebe seit Kindheit an. Münzen sind historische Quellen und Zeugnisse vergangener Zeiten. Für mich ist der Umgang und das Sammeln von Münzen genau das Erlebbarmachen von Geschichte und Erfüllung dieser großen Liebe.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Die Erfahrungswerte zeigen, dass viele Sammlungen sehr ähnlich strukturiert und aufgebaut sind. Immer, wenn diese Erfahrungswerte unterbrochen werden und sich Überraschungen einstellen, werden diese Sammlungen zu besonderen Erlebnissen.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ich erfahre sehr viel Dankbarkeit für meine Zeit und meine Beratung. Die NGS, die ich bei der Beratung vertrete, bietet dies völlig kostenfrei an. Auch wenn ich viele Kilometer in der ganzen Südpfalz für die NGS unterwegs bin, erhebt niemand eine Forderung an die Beratungssuchenden, und auch ich leiste meine Zeit und Kilometer ohne eine Ersatzforderung. Wo erhält man noch komplexe und vielschichtige Beratungen kostenfrei? Menschen wissen das zu schätzen und äußern ihre Dankbarkeit dafür.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Ich freue mich auf jede neue Sammlung, die mir vorgelegt wird. Vielen Menschen kann ich helfen, ererbte Dinge sinnvoll weiterzugeben. Das löst bei vielen auch eine Befreiung von belastenden Erinnerungen aus. Hier kann ich Menschen nicht nur materiell beratend helfen, sondern auch für die emotionale Situation etwas tun. Das empfinde ich immer als etwas Besonderes.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?

Münzen sammeln ist ein sehr schönes und vielschichtiges Hobby. Viele Menschen, die an eine Sammlung gekommen sind, die sie nicht selbst aufgebaut haben, denken nicht darüber nach, dieses Hobby für sich zu entdecken. Das ist schade, denn so entgehen viele kleine Kunstwerke und interessante Zeitzeugen dem eigenen Auge. Der Verkauf einer ererbten Münzsammlung ist sicher ein lohnenswertes Ziel. Es lohnt sich jedoch noch mehr, wenn man diese Sammlung zu seiner eigenen macht und sie für sich selbst weiterentwickelt.

Zur Person

Florian Metz (43), Historiker, Theologe, Beamter bei der Stadtverwaltung Germersheim, engagiert sich seit etwa zehn Jahren ehrenamtlich bei der Numismatischen Gesellschaft Speyer. Seit einigen Jahren ist er im Vorstand und als Berater bei Fragen zu Münzen, Münzsammlungen tätig. Zu seinen Hobbies zählen Numismatik, Ordenskunde, Geschichte, Kultur, Kunst, Städte, soziales und politisches Engagement.

