„Zeigt her eure Zeugnisse!“: Das ist das Motto der Zeugnisaktion, bei der das Osiander Team in Speyer alle Schülerinnen und Schüler, die das Schuljahr mit einer sehr guten Leistung im Schulfach Deutsch oder im Kompetenzbereich Lesen abgeschlossen haben, belohnen möchte. Bis zum letzten Ferientag können alle Schülerinnen und Schüler in der Buchhandlung persönlich ihr aktuelles und das Vorjahreszeugnis vorlegen und sich über einen Fünf-Euro-Gutschein als Geschenk freuen. Voraussetzung ist, dass sie im Fach Deutsch die Note 1 haben oder sich im Vergleich zum letzten Sommerzeugnis um eine ganze Note verbessern konnten. „Mit der Aktion möchten wir die Leselust wecken und freuen uns daher sehr, wenn wir allen Schülerinnen und Schülern, die sich in diesem Schuljahr besonders angestrengt haben, eine zusätzliche Freude in den Ferien machen können. Es ist schön zu sehen, dass sich auch die jüngere Generation so für das Lesen und Schreiben begeistern kann und Spaß in der Schule hat“, so Dagmar Strubl, die Filialleiterin der Osiander Buchhandlung in Speyer. Der Gutschein ist in allen Osiander Buchhandlungen auf nicht preisgebundene Sortimente wie tolino eReader, Spiele und Spielwaren, Hörbücher, Geschenkartikel, Postkarten, Papier- und Schreibwaren sowie CDs und DVDs einlösbar. Aufgrund der Buchpreisbindung sind Bücher, eBooks und Presse von der Aktion ausgenommen. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht. Der Rabatt wird einmalig auf den gesamten Einkauf angerechnet und kann bis 13. September eingelöst werden.