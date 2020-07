Eine Zeugin hat einen Polizisten angezeigt, weil er in Speyer einen Somalier geschlagen haben soll. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft berichtet am Mittwoch: „Jedenfalls soll es nach Angaben der Frau eine solche Bewegung gegeben haben.“ Die Beamten waren am Dienstagnachmittag wegen eines Ladendiebstahls alarmiert worden, demnach hatten der Somalier und ein Landsmann zwei Wodka-Flaschen im Wert von etwa zehn Euro gestohlen. Anschließend soll es zu einem handfesten Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Um diese Auseinandersetzung zu beenden, musste einer der Beamten laut Staatsanwaltschaft „körperlich einschreiten“. Nun wird gegen ihn wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt.