Die Polizei hat aufgrund von Zeugenhinweisen einen 22-jährigen Unfallflüchtigen ausfindig machen können. Wie die Beamten am Samstag mitgeteilt haben, soll der junge Opelfahrer in der Speyerer Frankstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet sein. Weil Zeugen das Kennzeichen des Opels ablesen konnten, habe die Polizei den Mann ermitteln und an der Anschrift des Fahrzeughalters antreffen können. Dort habe der 22-Jährige gegenüber der Polizei die Tat eingeräumt. Ein Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,6 Promille ergeben. Sein Führerschein ist beschlagnahmt worden.