Im Schulhofbereich der Woogbachschule im Rainer-Maria-Rilke-Weg beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Aufbewahrungskiste und rissen mehrere Türschilder von der Wand. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Sachschaden bei ungefähr 200 Euro. Die Polizei bittet potenzielle Augenzeugen darum, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.