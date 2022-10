Ein 37-Jähriger ist am Sonntag gegen 23 Uhr von Zeugen dabei beobachtet worden, wie er an einem Krankenhaus in Speyer zunächst ein Klapprad gestohlen hat und dann das Weite suchte. Wie die Polizei weiter mitteilt, kehrte der Mann zehn Minuten darauf zurück und trug ein abgeschlossenes E-Bike weg. Zeugen hielten den 37-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Das E-Bike sei noch an Ort und Stelle den rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben worden. Das gestohlene Klapprad fanden die Polizisten nach intensiver Suche in ungefähr 300 Meter Entfernung in einem Gebüsch. Den mit 2,17 Promille alkoholisierten Täter nahmen die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam, heißt es im Polizeibericht.