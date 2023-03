Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr ein Auto Im Geißhorn beschädigt und sich danach von der Unfallstelle entfertn. Das teilt die Polizei mit. An dem grauen Kia ProCeed sei ein tiefer Kratzer an der hinteren rechten Fahrzeugseite entstanden. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei auf circa 5000 Euro. Hinweise an Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.