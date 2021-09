Die Polizei sucht einen Dieb, der am Monatg um 20.40 Uhr den Geldbeutel einer Bedienung einer Gaststätte in der Speyerer Korngasse gestohlen hat. Der Mann, etwa 20 bis 35 Jahre alt, athletisch, ungefähr 1,80 Meter groß mit schmalem Gesicht und kurzen, blonden Haaren, hatte zuvor den Geldbeutel aus einer Schublade gefischt und floh zu Fuß mit einigen Hundert Euro in Richtung Postplatz. Er trug eine beigefarbenen Weste und dunkle Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.