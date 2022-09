Seine Fahrt unter Alkoholeinfluss währte nur kurz: Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen am Montag gegen 20.15 Uhr einen betrunkenen Mann gemeldet, der gerade in sein Fahrzeug in der Fuchsweiherstraße gestiegen war. Als die alarmierten Beamten dorthin fuhren, kam ihnen der 32-Jährige mit dem Fahrzeug noch in der Fuchsweiherstraße entgegen. Bei der Kontrolle des Mannes bemerkten die Polizisten bereits einen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von 2,01 Promille. Außerdem stellten die Beamten bei dem 32-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht nachweisen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun mehrere Anzeigen entgegen.